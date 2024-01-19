Маррей раскритиковал комментатора матча Андреевой на Australian Open

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион 36-летний британский теннисист Энди Маррей выступил с критикой комментатора матча третьего круга Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева обыграла француженку Диан Парри со счётом 1:6, 6:1, 7:6 (10:6).

«Андреева проигрывала в третьем сете со счётом 1:5. Комментатор говорит: «Ей действительно нужно поработать над психологическим аспектом игры. Она слишком строга к себе, когда проигрывает». Через 30 минут Андреева побеждает со счётом 7:6. Возможно, причина, по которой она смогла перевернуть ход матча, кроется в её ментальной силе? Может, она перевернула ход игры, потому что строга к себе и требует от себя большего, когда проигрывает или играет плохо? Победительница», — написал Маррей на своей странице в социальных сетях.