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«Вау, невероятный камбэк». Журналист Моргадо — о выходе Андреевой в 1/8 финала AO

Известный португальский журналист Жозе Моргадо эмоционально высказался о волевой победе россиянки Мирры Андреевой (47-я ракетка мира) над француженкой Диан Парри (72-я в рейтинге WTA) в матче третьего круга Australian Open – 2024.

«Вау, невероятный камбэк!» — написал журналист на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Кроме того, журналист отдельно отметил спасённый Миррой матчбол, а также то, что Андреева во второй раз в карьере вышла в 1/8 финала турнира «Большого шлема».

Напомним, встреча завершилась со счётом 1:6, 6:1, 7:6 (10:6) в пользу 16-летней россиянки. Андреева сумела перевернуть игру, проигрывая в решающем сете со счётом 1:5.

В следующем раунде Андреева сыграет с победительницей пары Сторм Хантер (Австралия) – Барбора Крейчикова (Чехия).