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«Четвёртый круг — ничто». Андреева — о достижениях на Australian Open — 2024

«Четвёртый круг — ничто». Андреева — о достижениях на Australian Open — 2024
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47-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о выходе в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии — 2024 и стремительном развитии карьеры.

«Если честно, не думала о том, что упускаю в 16 лет по сравнению с другими девочками, и о стремительном развитии карьеры. Мне нравится быть здесь. Нравится путешествовать по всему миру. Мне так нормально. Но у меня особо нет времени задуматься, что происходит. Не считаю, что это что-то серьёзное. Ну да, четвёртый раунд, да, мне 16, что-то новенькое. Если честно, не думаю, что я сделала что-то потрясающее. Я просто стараюсь выиграть матч. Стараюсь биться.

Четвёртый круг – ничто. Может, если выиграю «Шлем»… Нужно выиграть ещё три матча, а семь подряд выиграть очень тяжело. Не думаю, что я сделала что-то невероятное. Надеюсь, у меня есть время это сделать», — сказала Андреева на пресс-конференции.

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