Андреева — о встрече с Парри: это был сумасшедший матч, не ожидала, что сделаю камбэк

47-я ракетка мира 16-летняя российская спортсменка Мирра Андреева прокомментировала победу над француженкой Диан Парри (72-я в рейтинге WTA) в третьем круге Australian Open — 2024.

«Тяжёлый матч. Она очень хорошо играла в первом сете, мне было сложно что-то сделать. А потом я всё-таки смогла. Если честно, это был сумасшедший матч. На самом деле не ожидала, что в третьем сете сделаю камбэк, но сделала и очень этому рада.

Очевидно, я бы предпочла выиграть в двух сетах. Да все бы предпочли. Но это тоже хорошая победа, потому что ты бьёшься за каждое очко. Думаю, у меня будет много таких матчей. Я просто рада победе. Неважно, как, с каким счётом, за какое время, я просто хочу побеждать. Если нужно три сета, пусть будет три. Если два сета, то я, конечно, рада выиграть в двух сетах», — сказала Андреева на пресс-конференции.

В следующем раунде Australian Open — 2024 Андреева сыграет с победительницей пары Сторм Хантер (Австралия) – Барбора Крейчикова (Чехия).