Джокович стал первым теннисистом в истории, сыгравшим по 100 матчей на каждом «Шлеме»

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович стал первым теннисистом в Открытой эре, кто сыграл по 100 матчей на каждом турнире «Большого шлема», сообщает Opta Ace.

В данную минуту серб проводит юбилейный, 100-й матч на австралийском мэйджоре против аргентинца Томаса Мартина Этчеверри.

Также серб сыграл 103 матча на Уимблдоне, 101 матч на US Open и 108 матчей на «Ролан Гаррос».

Новак Джокович является 10-кратным чемпионом Australian Open, трёхкратным победителем «Ролан Гаррос», семь раз выигрывал Уимблдон и четыре раза US Open. Кроме того, Джокович — рекордсмен по числу титулов на «Мастерсах» — серб 40 раз выигрывал турниры данной категории — Итоговых турнирах ATP (7).