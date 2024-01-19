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Джокович стал первым теннисистом в истории, сыгравшим по 100 матчей на каждом «Шлеме»

Джокович стал первым теннисистом в истории, сыгравшим по 100 матчей на каждом «Шлеме»
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович стал первым теннисистом в Открытой эре, кто сыграл по 100 матчей на каждом турнире «Большого шлема», сообщает Opta Ace.

В данную минуту серб проводит юбилейный, 100-й матч на австралийском мэйджоре против аргентинца Томаса Мартина Этчеверри.

Australian Open (м). 3-й круг
19 января 2024, пятница. 11:15 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
2-й сет
1 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		3
3 		2
             
Томас Мартин Этчеверри
32
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри

Также серб сыграл 103 матча на Уимблдоне, 101 матч на US Open и 108 матчей на «Ролан Гаррос».

Новак Джокович является 10-кратным чемпионом Australian Open, трёхкратным победителем «Ролан Гаррос», семь раз выигрывал Уимблдон и четыре раза US Open. Кроме того, Джокович — рекордсмен по числу титулов на «Мастерсах» — серб 40 раз выигрывал турниры данной категории — Итоговых турнирах ATP (7).

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