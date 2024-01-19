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«Нравится смотреть старый теннис». Мирра Андреева назвала любимый матч

«Нравится смотреть старый теннис». Мирра Андреева назвала любимый матч
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47-я ракетка мира 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева после победы в третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 2024 рассказала о матче, который больше всего любит пересматривать.

«Да, я много матчей смотрю. В номере смотрю вечерние матчи Australian Open. Когда нет турниров, в межсезонье, например, люблю смотреть старые матчи. Мой любимый – Федерер против Надаля в 2017-м или 2018-м, когда Федерер выиграл в финале. Мне нравится смотреть старый теннис, если можно сказать «старый», — сказала Андреева на пресс-конференции.

В следующем раунде Андреева сыграет с победительницей пары Сторм Хантер (Австралия) – Барбора Крейчикова (Чехия). Женский турнир Australian Open — 2024 завершится 27 января.

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