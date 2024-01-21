Джокович заявил, что хотел проиграть гейм своему сопернику, когда громил его «под ноль»

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал разгромную победу над 19-м номером мировой классификации французом Адрианом Маннарино в матче четвёртого круга Australian Open — 2024 в мужском одиночном разряде (6:0, 6:0, 6:3). Серб выиграл 13 геймов подряд, прежде чем его сопернику удалось забрать хотя бы один.

«Я действительно хотел проиграть этот гейм в третьем сете, потому что на стадионе сильно росло напряжение. Мне просто нужно было завершить это», — сказал Джокович в послематчевом интервью.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии Джокович встретится с победителем матча между посеянным под седьмым номером греком Стефаносом Циципасом и американцем Тейлором Фритцем, имеющим 12-й посев на турнире.