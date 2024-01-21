Янник Синнер — Карен Хачанов: итальянец выиграл второй сет
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Российский теннисист Карен Хачанов (15-я ракетка мира) уступил второй сет поединка четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии итальянцу Яннику Синнеру, занимающему четвёртое место в рейтинге ATP со счётом 5:7.
Australian Open (м). 4-й круг
21 января 2024, воскресенье. 08:15 МСК
4
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
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|3
|4
|5
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|7
|6
|
|5
|3
15
Карен Хачанов
К. Хачанов
Напомним, первый сет противостояния также остался за Синнером. Его итальянский теннисист выиграл со счётом 6:4. Матч четвёртого круга Australian Open проходит на «Маргарет Корт Арене» в Мельбурне в эти минуты.
Победитель встречи Синнера и Хачанова сыграет в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии против триумфатора матча между австралийцем Алексом де Минором (10-я ракетка мира) и российским теннисистом Андреем Рублёвым (пятая ракетка мира). Эта игра начнётся 21 января не ранее 11:00 мск.
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