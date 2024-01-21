Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер — Карен Хачанов: итальянец выиграл второй сет

Янник Синнер — Карен Хачанов: итальянец выиграл второй сет
Комментарии

Российский теннисист Карен Хачанов (15-я ракетка мира) уступил второй сет поединка четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии итальянцу Яннику Синнеру, занимающему четвёртое место в рейтинге ATP со счётом 5:7.

Australian Open (м). 4-й круг
21 января 2024, воскресенье. 08:15 МСК
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 6
4 		5 3
             
Карен Хачанов
15
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

Напомним, первый сет противостояния также остался за Синнером. Его итальянский теннисист выиграл со счётом 6:4. Матч четвёртого круга Australian Open проходит на «Маргарет Корт Арене» в Мельбурне в эти минуты.

Победитель встречи Синнера и Хачанова сыграет в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии против триумфатора матча между австралийцем Алексом де Минором (10-я ракетка мира) и российским теннисистом Андреем Рублёвым (пятая ракетка мира). Эта игра начнётся 21 января не ранее 11:00 мск.

Материалы по теме
Мирра потеряла сет в битве за 1/4 финала АО! Хачанов проиграл, Рублёв ждёт матча. LIVE!
Live
Мирра потеряла сет в битве за 1/4 финала АО! Хачанов проиграл, Рублёв ждёт матча. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android