Крейчикова — о четвертьфинале AO против Соболенко: с Ариной будет тяжело

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова поделилась ожиданиями от четвертьфинального матча Открытого чемпионата Австралии против второй ракетки мира Арины Соболенко (Беларусь). Напомним, в матче четвёртого круга Крейчикова обыграла россиянку Мирру Андрееву.

«С Ариной будет тяжело. Она хорошо играет. Ей тут нравится, она тут очень хорошо играет ещё с прошлого года. Ожидаю, что будет тяжело, с другой стороны, я с каждым матчем прибавляю и жду этого противостояния.

Думаю ли о том, чтобы, как Арина, отказаться от игры в паре и фокусироваться на одиночном разряде? Мне кажется, я вышла в топ во многом благодаря игре в парном разряде. Это часть моей игры, часть меня. Я довольна тем, что есть сейчас. Пока я получаю удовольствие, то буду играть во всех соревнованиях, которые выберу», — сказала Крейчикова на пресс-конференции.