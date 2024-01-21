Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Крейчикова — о четвертьфинале AO против Соболенко: с Ариной будет тяжело

Крейчикова — о четвертьфинале AO против Соболенко: с Ариной будет тяжело
Аудио-версия:
Комментарии

Чешская теннисистка Барбора Крейчикова поделилась ожиданиями от четвертьфинального матча Открытого чемпионата Австралии против второй ракетки мира Арины Соболенко (Беларусь). Напомним, в матче четвёртого круга Крейчикова обыграла россиянку Мирру Андрееву.

«С Ариной будет тяжело. Она хорошо играет. Ей тут нравится, она тут очень хорошо играет ещё с прошлого года. Ожидаю, что будет тяжело, с другой стороны, я с каждым матчем прибавляю и жду этого противостояния.

Думаю ли о том, чтобы, как Арина, отказаться от игры в паре и фокусироваться на одиночном разряде? Мне кажется, я вышла в топ во многом благодаря игре в парном разряде. Это часть моей игры, часть меня. Я довольна тем, что есть сейчас. Пока я получаю удовольствие, то буду играть во всех соревнованиях, которые выберу», — сказала Крейчикова на пресс-конференции.

Материалы по теме
16-летняя Мирра Андреева проиграла чешке Крейчиковой в 1/8 финала Australian Open — 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android