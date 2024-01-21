Андрей Рублёв выиграл 300-й матч в карьере на уровне ATP

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, пятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв одержал 300-ю победу на уровне ATP-тура в карьере.

Это произошло на Открытом чемпионате Австралии – 2024. В матче 1/8 финала Australian Open – 2024 Рублёв (5) в пяти сетах одолел 10-ю ракетку мира австралийца Алекса де Минора. Напряжённая встреча теннисистов продлилась 4 часа 15 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0 в пользу Рублёва.