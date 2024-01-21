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Видео сложнейшей победы Андрея Рублёва над Алексом де Минором в 1/8 финала AO-2024

Видео сложнейшей победы Андрея Рублёва над Алексом де Минором в 1/8 финала AO-2024
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Сегодня, 21 января, в Мельбурне прошла встреча четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии, в которой российский теннисист Андрей Рублёв, пятая ракетка мира, в пяти сетах вырвал победу у австралийца Алекса де Минора, десятой ракетки мира. Сложнейший матч, проходивший на Род Лэйвер Арене, длился более четырёх часов и завершился со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 6:7 (4:7), 6:3, 6:0.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором победы Андрея Рублёва над Алексом де Минором на Australian Open, позволившей россиянину пробиться в четвертьфинал турнира.

Права на видео принадлежат Tennis Australia и Eurosport.

За выход в полуфинал соревнований Андрей Рублёв поборется с четвёртой ракеткой мира из Италии Янником Синнером.

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