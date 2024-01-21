«Она устала». Заслуженный тренер России Каливод назвал причину вылета Андреевой с АО-2024

Заслуженный тренер России Александр Каливод прокомментировал выступление 47-й ракетки мира, 16-летней российской теннисистки Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Австралии – 2024, где она дошла до 1/8 финала.

«То, что Андреева уже сделала на этом турнире в свои 16 лет, уже очень здорово. Выход в четвёртый круг тоже является достижением. Самое простое и банальное, что можно сказать о её поражении в матче с Крейчиковой: Андреева устала. Что касается игры: в хорошем смысле слова на корте творился примитив с обеих сторон. Абсолютно незатейливая тактика многоопытной Барборы, которая использовала пару комбинаций. Она уцепилась за очень простой вариант — подача в первый квадрат. Судя по скорости полёта мяча, она не шла на эйсы и не форсировала событий», — сказал Каливод в интервью «RT на русском».

Напомним, Андреева завершила выступление на Открытом чемпионате Австралии – 2024 после поражения от чемпионки «Ролан Гаррос» — 2021, 11-й ракетки мира чешки Барборы Крейчиковой (9).