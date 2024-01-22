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Зверев вышел в четвертьфинал AO-2024, обыграв Норри

Зверев вышел в четвертьфинал AO-2024, обыграв Норри
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Шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии. Соперником Зверева был британец Кэмерон Норри, занимающий 22-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Встреча на «Маргарет Корт Арене» в Мельбурне, продолжавшаяся 4 часа 6 минут, завершилась со счётом 7:5, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (10:3) в пользу немецкого спортсмена.

Australian Open (м). 4-й круг
22 января 2024, понедельник. 08:25 МСК
Александр Зверев
6
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
7 		3 6 4 7 10
5 		6 3 6 6 3
             
Кэмерон Норри
22
Великобритания
Кэмерон Норри
К. Норри

Соперник Александра Зверева по четвертьфинальному матчу Australian Open определяется в эти минуты. На арене Рода Лэйвера матч в рамках четвёртого круга турнира проводят серб Миомир Кецманович, занимающий 60-е место в рейтинге ATP и вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.

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