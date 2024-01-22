Зверев вышел в четвертьфинал AO-2024, обыграв Норри

Шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев одержал победу в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии. Соперником Зверева был британец Кэмерон Норри, занимающий 22-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Встреча на «Маргарет Корт Арене» в Мельбурне, продолжавшаяся 4 часа 6 минут, завершилась со счётом 7:5, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (10:3) в пользу немецкого спортсмена.

Соперник Александра Зверева по четвертьфинальному матчу Australian Open определяется в эти минуты. На арене Рода Лэйвера матч в рамках четвёртого круга турнира проводят серб Миомир Кецманович, занимающий 60-е место в рейтинге ATP и вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас.