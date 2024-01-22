Янчук — о матче Рублёва и Синнера: на первый план выйдут устойчивость психики, настрой

Заслуженный тренер России Виктор Янчук оценил шансы Андрея Рублёва и Даниила Медведева пробиться в полуфинал Открытого чемпионата Австралии – 2024.

Напомним, в четвертьфинале турнира Рублёв сыграет с итальянцем Янником Синнером (4), а Медведев сразится с поляком Хубертом Хуркачем (9).

«Матч Рублёва и Синнера будет более напряжённым. Считаю, тут шансы примерно равными, всё решат детали. На первый план выйдут устойчивость психики, характер, настрой. Синнер хорошо двигается, ему удастся держать атаки Андрея успешнее, чем предыдущим соперникам. Рублёву надо быть очень стабильным, сконцентрированным, чтобы свести к минимуму количество ошибок, а они обязательно будут. Также многое будет зависеть от того, кого поддержит публика, хотя в данном случае она должна быть нейтральной и болеть за красивый теннис.

Что касается Медведева, то его преимущество над соперником кажется более очевидным. Он должен был сделать выводы из предыдущих матчей, поэтому постарается не отдать инициативу сопернику с самого начала. Думаю, Хуркачу будет сложно его пробить. Даниил активизировал свою игру, набрал неплохой ход. Считаю, ему удастся победить и пройти дальше», — приводит слова Янчука «РИА Новости Спорт».

Отметим, начало матча Синнера и Рублёва запланировано на завтра, 23 января (12:30 мск). Медведев и Хуркач выйдут на корт 24 января.