Кэмерон Норри: знаю, что способен играть на уровне топ-10 рейтинга

Британский теннисист Кэмерон Норри, занимающий 22-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), оценил свою нынешнюю форму и поделился ожиданиями от продолжения сезона.

«Я думаю, что всё ещё впереди. Мне только 28 лет. Я думаю, что если посмотреть на других игроков и то, как развиваются их карьеры, с возрастом они играют лучше. Я просто хочу продолжать двигаться вперёд и совершенствоваться.

Я многому научился в прошлом и позапрошлом годах. Я знаю, что способен играть на уровне топ-10 рейтинга. Я хочу постепенно двигаться к этой цели, и, конечно, просто получать удовольствие от игры.

Я доволен своим выступлением в Австралии, особенно на «Шлеме», где я не очень хорошо себя проявлял до этого и не чувствовал себя по-настоящему комфортно.

Атмосфера была отличной, и все матчи были увлекательными. Меня активно поддерживали. Так что да, нужно продолжать в том же духе», — приводит слова Норри пресс-служба Australian Open.

Напомним, в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Австралии Александр Зверев обыграл Кэмерона Норри со счётом 7:5, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (10:3).