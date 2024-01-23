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Арина Соболенко — Барбора Крейчикова: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала AO-2024

Арина Соболенко — Барбора Крейчикова: текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала AO-2024
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Сегодня, 23 января, чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сразится с победительницей «Ролан Гаррос» — 2021, 11-й ракеткой мира чешкой Барборой Крейчиковой за выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии – 2024. Поединок поставлен четвёртым запуском на арену Рода Лэйвера и начнётся не ранее 11:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко – Барбора Крейчикова в четвертьфинале Australian Open – 2024.

Australian Open (ж). 1/4 финала
23 января 2024, вторник. 11:00 МСК
Барбора Крейчикова
11
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Не начался
1 2 3
         
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко

Счёт личных встреч теннисисток — 5-1 в пользу Соболенко. В прошлом сезоне они встречались четыре раза: Крейчикова одержала победу на турнире в Дубае со счётом 0:6, 7:6(7:2), 6:1, после чего Арина выиграла у чешки в Индиан-Уэллсе, Майами и Штутгарте.

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