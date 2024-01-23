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Новак Джокович вышел в полуфинал Australian Open, обыграв Тейлора Фритца

Новак Джокович вышел в полуфинал Australian Open, обыграв Тейлора Фритца
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В матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024 первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над представителем США Тейлором Фритцем (12-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 6:2, 6:3 в пользу серба.

Продолжительность матча составила 3 часа 48 минут. Джокович в этой встрече 20 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 21 заработанного. На счету Фритца 16 эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В полуфинальном матче Australian Open — 2024 Новак Джокович встретится с победителем противостояния Янник Синнер (Италия) — Андрей Рублёв (Россия). Турнир в Мельбуне завершится 28 января.

Australian Open (м). 1/4 финала
23 января 2024, вторник. 08:45 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
7 7 		4 6 6
6 3 		6 2 3
             
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
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