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Соболенко уверенно обыграла Крейчикову и вышла в полуфинал Australian Open

Соболенко уверенно обыграла Крейчикову и вышла в полуфинал Australian Open
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Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над 11-й ракеткой мира чешской спортсменкой Барборой Крейчиковой в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу белоруски.

Продолжительность матча составила 1 час 14 минут. Соболенко в этой встрече четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Крейчиковой два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

В полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2024 Арина Соболенко сыграет с представительницей США Кори Гауфф, занимающей четвёртое место в мировом рейтинге.

Australian Open (ж). 1/4 финала
23 января 2024, вторник. 13:10 МСК
Барбора Крейчикова
11
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3
6 		6
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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