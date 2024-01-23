Соболенко уверенно обыграла Крейчикову и вышла в полуфинал Australian Open
Поделиться
Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко одержала победу над 11-й ракеткой мира чешской спортсменкой Барборой Крейчиковой в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу белоруски.
Продолжительность матча составила 1 час 14 минут. Соболенко в этой встрече четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Крейчиковой два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.
В полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии — 2024 Арина Соболенко сыграет с представительницей США Кори Гауфф, занимающей четвёртое место в мировом рейтинге.
Комментарии
- 23 января 2024
-
15:30
-
15:27
-
15:21
-
15:14
-
14:59
-
14:49
-
14:44
-
14:40
-
14:35
-
14:21
-
13:39
-
13:26
-
13:04
-
12:48
-
12:32
-
12:28
-
11:56
-
11:48
-
11:38
-
11:31
-
11:26
-
11:20
-
11:10
-
10:30
-
10:29
-
10:22
-
09:57
-
09:31
-
08:50
-
08:20
-
07:30
-
06:35
-
03:16
-
02:30
-
00:12
Партнерский контент