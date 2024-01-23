Брат Калинской: Аней движет мечта на Australian Open. В такие моменты вырастают крылья

Футболист «Пари Нижний Новгород» Николай Калинский, брат теннисистки Анны Калинской, заявил, что его сестрой на проходящем в эти дни Australian Open — 2024 движет мечта.

«Мы общаемся каждый день. Перед играми и после я ей пишу. Пытаюсь настроить её мотивационными речами, чтобы она победила.

Разница в часовых поясах немного сказывается. Первые матчи я просыпался утром, и у меня уже было сообщение, как она сыграла. Последние два матча я уже смотрел. Со временем сейчас всё нормально.

Не думаю, что ей психологически тяжело. Сейчас ею движет мечта. В такие моменты вырастают крылья, и ты уже на кураже. Она хочет побеждать и проходить дальше. Она почувствовала этот вкус победы», — сказал Калинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.