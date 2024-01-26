Джокович в третий раз в карьере проиграл сет со счётом 1:6 в полуфинале «Большого шлема»

В Мельбурне на арене Рода Лэйвера проходит матч 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович играет с представителем Италии Янником Синнером (четвёртая ракетка мира). Первый сет матча завершился победой Янника Синнера со счётом 6:1.

Таким образом, Новак Джокович всего в третий раз в своей карьере проиграл сет со счётом 1:6 в полуфинальном матче турнира «Большого шлема». Ранее сербский теннисист уступал дважды испанцу Рафаэлю Надалю — на Уимблдоне-2007 и на турнире «Ролан Гаррос» в 2013 году.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии по теннису проводится с 14 по 28 января 2024 года. Действующим чемпионом турнира является Новак Джокович.