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Дель Потро рассказал, за счёт чего Янник Синнер может обыграть Новака Джоковича

Дель Потро рассказал, за счёт чего Янник Синнер может обыграть Новака Джоковича
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Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро высказался после первого сета в полуфинальном матче Australian Open в Мельбурне между первой ракеткой мира Новаком Джоковичем и четвёртой ракеткой мира Янником Синнером.

«Я ещё не заснул, но нервничаю, видя, что Новак чувствует себя не комфортно. Синнеру необходимо поддерживать этот уровень не менее двух часов, и, если это произойдёт, он сможет выиграть», — написал дель Потро у себя в соцсетях.

Синнер выиграл первый сет со счётом 6:1.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии по теннису проводится с 14 по 28 января 2024 года. Действующим чемпионом турнира является Новак Джокович.

Australian Open (м). 1/2 финала
26 января 2024, пятница. 06:45 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
3-й сет
0 : 2
1 2 3 4 5
             
1 		2 2
6 		6 1
             
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
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