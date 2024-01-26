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Матч между Джоковичем и Синнером был прерван из-за проблем со здоровьем у зрителя

Матч между Джоковичем и Синнером был прерван из-за проблем со здоровьем у зрителя
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В Мельбурне на арене Рода Лэйвера проходит матч 1/2 финала Открытого чемпионата Австралии — 2024, в котором первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович играет с представителем Италии Янником Синнером (четвёртая ракетка мира). На данный момент итальянский теннисист ведёт в противостоянии со счётом 6:1, 6:2.

В матче произошла пауза на подаче Джоковича. Она ссоставила несколько минут. Одному из зрителей по ходу матча стало плохо, ему оказали медицинскую помощь.

Счёт личных встреч теннисистов — 4-2 в пользу серба. Джокович выиграл первые три матча между ними, включая встречи на Уимблдоне в 2022 и 2023 годах, но в конце прошлого сезона Синнер одержал сразу две победы — на групповом этапе Итогового чемпионата ATP в Турине и в рамках полуфинала Кубка Дэвиса. При этом Новак оказался сильнее в финале того же Итогового чемпионата — 2023.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии по теннису проводится с 14 по 28 января 2024 года. Действующим чемпионом турнира является Новак Джокович.

Australian Open (м). 1/2 финала
26 января 2024, пятница. 06:45 МСК
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
3-й сет
0 : 2
1 2 3 4 5
             
1 		2 6
6 		6 6
             
Янник Синнер
4
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Янник Синнер в полуфинале Australian Open — 2024.

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