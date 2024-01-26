Медведев может стать третьим россиянином — победителем AO в истории

Сегодня, 26 января, российский теннисист Даниил Медведев, третья ракетка мира, вышел в финал Открытого чемпионата Австралии — 2024. Спортсмен, которому в воскресенье, 28 января, предстоит побороться за титул турнира «Большого шлема» с четвёртой ракеткой мира из Италии Янником Синнером, может стать третьим в истории россиянином — победителем Australian Open.

Ранее на «Большом шлема» в Мельбурне победу одерживали два россиянина: Евгений Кафельников в 1999 году и Марат Сафин в 2005 году. Кафельников в своём финале обыграл шведа Томаса Энквиста в четырёх сетах — 4:6, 6:0, 6:3, 7:6 (7:1), а Сафин одолел двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» и победителя Итоговых турниров из Австралии Ллейтона Хьюитта — 1:6, 6:3, 6:4, 6:4.

Отметим, что впервые с 2005 года в финал Открытого чемпионата Австралии не вышел ни один из представителей «Большой тройки» мужского тенниса.