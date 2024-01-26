Зверев — об обвинениях в насилии: любой человек с приличным IQ понимает, что происходит

Шестая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев ответил на вопрос о том, было ли тяжелее сконцентрироваться на выступлении на Australian Open из-за новостей о назначении даты слушаний по делу о домашнем насилии.

«Нет. Как я уже раньше говорил, любой с более-менее приличным IQ понимает, что происходит. Надеюсь, большинство из вас понимает. Всё нормально»», — сказал Зверев на пресс-конференции.

Напомним, Зверев обвиняется в нанесении телесных повреждений бывшей девушке Бренде Патеа, с которой у них есть общая дочь. Сам спортсмен отвергает все обвинения. Сообщается, что слушания по этому делу пройдут в мае этого года.