Соболенко может стать четвёртым игроком в XXI веке, выигравшим АО, не уступив ни сета

Вторая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко может стать четвёртой спортсменкой в XXI веке, выигравшей Australian Open, не уступив ни одного сета.

Ранее это удавалось лишь россиянке Марии Шараповой на турнире 2008 года, американке Серене Уильямс в 2017-м и австралийке Эшли Барти в 2022 году.

Отдельно отметим, что в 2000 году Линдсей Дэвенпорт также добилась этого редкого результата.

Арина Соболенко выиграла первый сет со счётом 6:3, во втором ведёт 2:1 с брейком.