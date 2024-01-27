Чжэн Циньвэнь дебютирует в топ-10 рейтинга WTA по итогам АО-2024

Китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь по итогам турнира дебютирует в топ-10 рейтинга WTA (займёт седьмую строчку). Таким образом, она станет второй теннисисткой из Китая, которой покорилось это достижение.

Ранее это удавалось Ли На (двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира, в финалах ТБШ играла четыре раза, причём три раза — в Мельбурне).

Напомним, в финале Открытого чемпионата Австралии — 2024 Чжэн Циньвэнь уступила представительнице Беларуси Арине Соболенко со счётом 3:6, 2:6.