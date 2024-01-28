«Он расслаблен». Миллман — о совместной тренировке с Медведевым

34-летний австралийский теннисист Джон Миллман рассказал о том, как провёл совместную тренировку с третьей ракеткой мира Даниилом Медведевым в преддверии финала Australian Open — 2024, в котором россиянин встретится с итальянцем Янником Синнером.

«Парни, только что я потренировался с Даниилом. И я вам скажу, что он расслаблен, это очевидно. По нему трудно догадаться, что он сыграет в мужском финале Открытого чемпионата Австралии, он очень расслаблен. Он в очень хорошем расположении духа, провёл лёгкую тренировку, не нагружал себя слишком сильно. Я полагаю, он экономит силы перед большим энергозатратным боем», — сказал Миллман на YouTube-канале Wide World of Sports.

Напомним, финал турнира между Медведевым и Синнером пройдёт сегодня, 28 января, и начнётся около 11:30 мск. Официальные трансляции Открытого чемпионата Австралии на территории Российской Федерации недоступны. В прямом эфире следить за играми можно на официальном сайте соревнований, «Чемпионат» будет вести прямую текстовую онлайн-трансляцию матча.