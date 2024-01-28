Эрика Андреева успешно стартовала в квалификации в Линце, не отдав ни одного гейма Коллер

113-я ракетка мира российская теннисистка Эрика Андреева нанесла поражение австрийке Арабелле Коллер (1029-й номер рейтинга WTA) в первом матче квалификации хардового турнира категории WTA-500 в Линце (Австрия), который проводится в помещении. Россиянка одержала победу со счётом 6:0, 6:0.

Андреева сделала три эйса, не допустила двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 10. Её соперница ни разу не подала навылет, также не допустила двойных ошибок и не заработала ни одного брейк-пойнта.

В финале квалификации 19-летняя россиянка сыграет с победительницей пары Тамара Корпач (Германия) — Ольга Данилович (Сербия).

Призовой фонд соревнований в Линце составил $ 922 573. Основной турнир будет проходить с 29 января по 4 февраля.