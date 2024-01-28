«Вот бы всем таких!» Синнер отдал должное родителям после победы на Australian Open

Чемпион Australian Open-2024 итальянский теннисист Янник Синнер поделился эмоциями после первой в своей карьере победы на турнире «Большого шлема».

Напомним, в финальном поединке итальянец взял верх над российским теннисистом Даниилом Медведевым (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3), уступая по ходу матча 0:2.

«Хочу поблагодарить всех организаторов. Здесь очень приятно находиться, Европу сейчас замело снегом, там, где живут мои родители, сейчас -20. Лучше тут бегать на солнце. Потрясающий турнир для меня, спасибо всем, кто делает этот турнир таким особенным.

Спасибо моей команде, всем, кто сидит в боксе. И тем, кто смотрит дома, и тем, кто работает со мной. Мы каждый день стараемся стать лучше, сильнее и чуть лучше понимать каждую ситуацию. Рад, что вы здесь, поддерживаете и понимаете меня. Иногда это нелегко, потому что временами я всё ещё юн. Но что есть. Поддержка в эти две недели была сумасшедшей. Вы, ребята, дали мне почувствовать себя как дома.

Спасибо всем, кто смотрит дома, особенно семье. Вот бы всем таких родителей, как у меня! Они всегда позволяли мне самому выбирать, чем я хочу заниматься. Они никогда на меня не давили, даже когда я был моложе и играл и в другие виды спорта. Вот бы у всех детей была такая свобода. Огромное спасибо родителям», — сказал Синнер в интервью на корте.