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«Никогда не переставай бороться». Синнер — в социальных сетях после победы на AO-2024

«Никогда не переставай бороться». Синнер — в социальных сетях после победы на AO-2024
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Итальянский теннисист Янник Синнер, четвёртая ракетка мира, опубликовал в социальных сетях пост, посвящённый своей победе на Открытом чемпионате Австралии — 2024.

«Никогда не переставай бороться! Мой первый титул турнира «Большого шлема», у меня нет слов. Вперёд!» — написал спортсмен.

Напомним, сегодня, 28 января, Янник Синнер в тяжелейшем матче вырвал победу на Australian Open у россиянина Даниила Медведева, третьей ракетки мира, совершив камбэк с 0:2 по сетам. Спортсмен впервые сыграл в финале турнира «Большого шлема» и, соответственно, одержал первую в карьере победу на крупнейших теннисных соревнованиях. Медведев, в свою очередь, проиграл в финале Открытого чемпионата Австралии в третий раз в карьере.

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