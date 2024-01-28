«Уникальный парень». Василий Уткин — о выступлении Медведева в финале Australian Open

Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин поделился впечатлениями от финального матча Открытого чемпионата Австралии – 2024, в котором встретились чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев и итальянский теннисист, четвёртая ракетка мира Янник Синнер.

«Медведев потрясающий. Просто уникальный парень» — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, сегодня, 28 января, Янник Синнер в тяжелейшем матче вырвал победу на Australian Open у Даниила Медведева, совершив камбэк с 0:2 по сетам. Итальянский спортсмен впервые сыграл в финале турнира «Большого шлема» и, соответственно, одержал первую в карьере победу на крупнейших теннисных соревнованиях. Медведев, в свою очередь, проиграл финал Открытого чемпионата Австралии в третий раз в карьере.