«Итальянский теннис в надёжных руках». Род Лэйвер — о победе Синнера на AO — 2024

Легендарный австралийский теннисист Род Лэйвер прокомментировал победу итальянца Янника Синнера, четвёртой ракетки мира, на Открытом чемпионате Австралии — 2024. В финале турнира представитель Италии в пяти сетах обыграл третью ракетку мира из России Даниила Медведева и в первом же своём финале турнира «Большого шлема» завоевал свой первый титул чемпиона.

«Итальянский теннис в надёжных руках. Янник Синнер победил лучших, чтобы добиться своего первого «Шлема». Благодаря его всесторонней игре и молодости ему предстоит добиться ещё многих успехов. Не повезло Даниилу, это душераздирающее поражение после столь тяжёлой работы за последние две недели. Спасибо за отличный теннис», — написал Лэйвер в социальной сети.