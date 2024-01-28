Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Итальянский теннис в надёжных руках». Род Лэйвер — о победе Синнера на AO — 2024

«Итальянский теннис в надёжных руках». Род Лэйвер — о победе Синнера на AO — 2024
Комментарии

Легендарный австралийский теннисист Род Лэйвер прокомментировал победу итальянца Янника Синнера, четвёртой ракетки мира, на Открытом чемпионате Австралии — 2024. В финале турнира представитель Италии в пяти сетах обыграл третью ракетку мира из России Даниила Медведева и в первом же своём финале турнира «Большого шлема» завоевал свой первый титул чемпиона.

«Итальянский теннис в надёжных руках. Янник Синнер победил лучших, чтобы добиться своего первого «Шлема». Благодаря его всесторонней игре и молодости ему предстоит добиться ещё многих успехов. Не повезло Даниилу, это душераздирающее поражение после столь тяжёлой работы за последние две недели. Спасибо за отличный теннис», — написал Лэйвер в социальной сети.

Материалы по теме
Как Медведев проиграл в финале Australian Open. Решающие моменты сражения с Синнером
Видео
Как Медведев проиграл в финале Australian Open. Решающие моменты сражения с Синнером
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android