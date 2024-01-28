Морозова: Медведев — однозначно герой AO-2024. В каждом матче он боролся, как лев

Советская теннисистка Ольга Морозова, чемпионка «Ролан Гаррос» 1974 года, высказалась о поражении россиянина Даниила Медведева, третьей ракетки мира, в финале Открытого чемпионата Австралии. Сегодня, 28 января, спортсмен в пяти сетах проиграл в борьбе за титул итальянцу Яннику Синнеру.

«Даниил выступал на этом Australian Open как настоящий боец. Он провёл огромное количество сложных и продолжительных матчей, в каждом из которых боролся, как лев. Это было невероятное зрелище, на которое Медведев потратил огромное количество сил. Плюс ко всему у него было ничтожно мало времени на восстановление.

А Синнер, наоборот, подходил к финалу, можно сказать, налегке. Итальянец всегда ограничивался тремя сетами и только сейчас сыграл пять партий. Так что запас энергии был больше у Янника. К тому же сам Даня, как мне кажется, уже попал в Книгу рекордов Гиннесса: так не выступал ещё никто. Он однозначно герой этого турнира, и я могу его только поздравить», — приводит слова Морозовой «RT на русском».