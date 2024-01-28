Синнер: сегодня мне жаль Медведева, но уверен, он ещё поднимет не один трофей «Шлема»

Итальянский теннисист Янник Синнер поделился мнением о выступлении своего соперника по финалу Открытого чемпионата Австралии — 2024, россиянина Даниила Медведева, в решающем матче турнира. Сегодня, 28 января, Синнер обыграл Медведева в пяти сетах финала, совершив камбэк со счёта 0:2 по партиям.

«Нужно время, чтобы это переварить. Я невероятно рад тому, как со всем справился сегодня. Ситуация на корте была очень тяжёлой. Самое важное – это как меня поддерживали эти две недели. Я чувствовал, что очень много людей смотрят дома по телевизору, и старался сделать всё возможное. Сегодня у меня были проблемы, спустя час с небольшим после начала я уступал 0:2 по сетам. Старался оставаться на позитиве, придерживаться плана на игру, который потребовалось немного перестроить. Даниил – невероятный игрок, а сегодня он также показал, что является невероятным бойцом. Он столько часов провёл на корте. Конечно, сегодня мне его жаль, но уверен, он ещё поднимет не один трофей «Большого шлема».

Да, я ждал от него чего-то новенького. Было ощущение, что он начнёт более агрессивно. Но не настолько. Первые два-два с половиной сета он играл очень хорошо. Я старался играть на таком же уровне, старался воспользоваться шансами в третьем сете, и у меня получилось. Когда берёшь один очень важный гейм, ход матча может измениться. Сегодня так и случилось.

Старался остаться на корте как можно дольше, знал, что он очень много часов провёл на корте. Чем дальше, тем физически мне было чуть легче, чем ему, потому что он отыграл очень много часов. Сегодня это было ключевым моментом», — сказал Синнер на пресс-конференции после победы на турнире.