«Процесс и тяжёлая работа всегда приносят результаты». Синнер — о прогрессе в 2023 году

Итальянский теннисист Янник Синнер, чемпион Australian Open — 2024, высказался о своём прогрессе в прошлом сезоне.

«Два года назад я стал лучше узнавать свой организм, свою команду, и это стало важным шагом для меня. В прошлом сезоне мы старались добиться ещё результатов. Я очень хорошо начал с крытых турниров – в Индиан Уэллс и Майами прошёл в полуфинал и финал. Полуфинал в Монако, потом полуфинал Уимблдона. Показывал очень хорошие результаты. Это помогло мне поверить, что я могу биться с лучшими игроками мира.

Ещё надо всё переварить. Сначала победа над Новаком, сейчас ещё над Даниилом, этих игроков непросто обыграть. Это замечательный момент для меня и моей команды, но в то же время мы знаем, что надо улучшать, если хотим получить ещё один шанс поднять важный трофей. Процесс и тяжёлая работа всегда приносят результаты», — поделился спортсмен на пресс-конференции по итогам Открытого чемпионата Австралии.