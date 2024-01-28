Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Процесс и тяжёлая работа всегда приносят результаты». Синнер — о прогрессе в 2023 году

«Процесс и тяжёлая работа всегда приносят результаты». Синнер — о прогрессе в 2023 году
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянский теннисист Янник Синнер, чемпион Australian Open — 2024, высказался о своём прогрессе в прошлом сезоне.

«Два года назад я стал лучше узнавать свой организм, свою команду, и это стало важным шагом для меня. В прошлом сезоне мы старались добиться ещё результатов. Я очень хорошо начал с крытых турниров – в Индиан Уэллс и Майами прошёл в полуфинал и финал. Полуфинал в Монако, потом полуфинал Уимблдона. Показывал очень хорошие результаты. Это помогло мне поверить, что я могу биться с лучшими игроками мира.

Ещё надо всё переварить. Сначала победа над Новаком, сейчас ещё над Даниилом, этих игроков непросто обыграть. Это замечательный момент для меня и моей команды, но в то же время мы знаем, что надо улучшать, если хотим получить ещё один шанс поднять важный трофей. Процесс и тяжёлая работа всегда приносят результаты», — поделился спортсмен на пресс-конференции по итогам Открытого чемпионата Австралии.

Материалы по теме
«Медведев сумел развернуть к себе людей». Теннисный мир в шоке от финала АО
«Медведев сумел развернуть к себе людей». Теннисный мир в шоке от финала АО
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android