Медведев рассказал, как справлялся с усталостью на Australian Open — 2024

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал как справился с высокими физическими нагрузками на Australian Open — 2024.

«Завтра я ничего не готов делать. У меня самолёт. Штука в том, что я не люблю перелёты. Может, дело в давлении или положении сидя, но мой организм не любит перелёты. С учётом моего нынешнего состояния думаю, что завтра после перелёта я ещё неделю буду дохлый (улыбается).

Пятисетовики тяжело сказываются на организме. Безумие, но хуже всего мне было на следующий день после матча с Хуркачем, и на следующий день после матча со Зверевым. Вчера на тренировке думал – чёрт, и как мне играть в финале, как двигаться? Мы очень хорошо поработали с физио, он всегда потрясающе делает свою работу, чтобы я всегда был готов, когда выхожу на корт. Во время матча каждый раз одно и то же – после двух сетов силы начинают уходить. Я спал не лучшим образом, до этого долго играл. Назовём это моей ошибкой, мне надо было добиваться более лёгких побед, но иногда это тяжело. Так что организму нелегко, но по крайней мере, кажется, что без травм. Мозоли – да, к сожалению, хотя они редко у меня бывают. Но какая разница, они всё равно пройдут. Я готов к следующему шагу в этом сезоне. Всё равно это сильный старт (улыбается).

Каждый матч отличается от других. С Руусувуори был примерно такой же, как сегодня. Два сета он играл как я сегодня – немного агрессивнее, много мячей отправлял в корт. Я играл очень плохо, и он выиграл два сета. Чтобы остаться на турнире и радоваться выходу в финал мне надо было выиграть этот матч. Ну и вот, пять сетов. С Хуркачем то же самое. Было так жарко, у меня силы стали уходить уже во втором сете. Я рад, что смог выиграть этот матч. Конечно, лучше как Янник, проиграть один сет на пути к финалу, но иногда у тебя нет выбора", — сказал Медведев на пресс‑конференции.