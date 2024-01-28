Синнер — о поддержке семьи: у меня идеальные родители и брат

Итальянский теннисист Янник Синнер, победитель Australian Open — 2024, рассказал о своих отношениях с семьёй.

«К сожалению, я редко вижу родителей, но когда мы видимся, то всегда отлично проводим время. Я уехал из дома в 14 лет. Пришлось быстро повзрослеть – готовить, стирать. Но, наверное, это самый быстрый способ повзрослеть.

Мне это тяжело далось, но и родителям нелегко отпускать ребёнка в 14 лет. Они никогда на меня не давили, может, это и стало решающим фактором, почему сегодня я здесь. Я довольно расслабленный человек, который любит играть в теннис. Мне 22, так что мне нравится заниматься и обычными вещами. Вот и всё. У меня идеальные родители. Конечно, других у меня не было, но они потрясающие. И мой брат, он всю карьеру даёт мне искренность», — поделился спортсмен на пресс-конференции по итогам турнира.