«Особо не осознаёшь, как быстро всё происходит». Синнер — о стремительном развитии карьеры

Итальянский теннисист Янник Синнер, четвёртая ракетка мира, который сегодня, 28 января, выиграл свой первый турнир «Большого шлема», в финале Открытого чемпионата Австралии обыграв третью ракетку мира из России Даниила Медведева, высказался о стремительном развитии своей карьеры.

«Когда я понял, что бью по мячу так, что даже тренер впечатляется? Тяжёлый вопрос, не могу на него ответить. Это магия. Тяжело понять, когда кто-то говорит – ты особенный или ты хороший игрок, потому что я же знаю только себя. Я не могу принять свой же мяч. Но у меня был очень быстрый путь. Я выиграл «челленджер» лет в 17, затем выиграл NextGen, затем был первый турнир АТР. Живёшь, стараешься прибавлять и особо не осознаёшь, как быстро всё происходит. Сижу тут, смотрю на этот трофей, и до сих пор не осознал, потому что это один из главных трофеев в нашем виде спорта. Так что я очень счастлив, что могу разделить его с командой. Но в то же время я понимаю, что надо продолжать работать.

Для меня многое значит представлять Италию. У меня невероятная поддержка. Сегодня я смог их осчастливить, потому что и они тоже мне помогли поверить в себя. Болельщики в каком-то смысле дают тебе смысл играть, потому что когда стадион битком, люди поддерживают тебя или соперника. Просто выходить на корт – это потрясающее ощущение. А когда ты в тяжёлой ситуации, то хочешь сделать матч хорошим. Как сегодня, всё шло очень быстро, я уступал 0:2 по сетам, но столько людей пришли посмотреть, хочется хотя бы побороться, чтобы матч был хорошим. Так сегодня и получилось», — сказал Синнер на пресс-конференции по итогам турнира.