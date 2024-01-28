Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

На Australian Open — 2024 было сыграно рекордное количество пятисетовых матчей

На Australian Open — 2024 было сыграно рекордное количество пятисетовых матчей
Комментарии

Сегодня, 28 января, завершился Australian Open — 2024. Чемпион Australian Open — 2024, итальянский теннисист Янник Синнер в тяжелейшем матче вырвал победу на Australian Open у Даниила Медведева, совершив камбэк с 0:2 по сетам.

Финальная встреча стала 35-й по счёту пятисетовых матчей на прошедшем турнире. Данный показатель является рекордом Открытой эры, наряду с US Open — 1983.

Отметим, Медведев в общей сложности провёл на корте на этом турнире более 24 часов. Это рекорд в истории всех турниров «Большого шлема». Финал с Синнером — четвёртый пятисетовый матч россиянина на прошедшем австралийском мэйджоре. Ранее он провёл аналогичные матчи с финном Эмилем Руусувуори, поляком Хубертом Хуркачем и Александром Зверевым из Германии.

Материалы по теме
Медведев установил рекорд по времени на корте в истории турниров «Большого шлема»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android