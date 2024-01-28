На Australian Open — 2024 было сыграно рекордное количество пятисетовых матчей

Сегодня, 28 января, завершился Australian Open — 2024. Чемпион Australian Open — 2024, итальянский теннисист Янник Синнер в тяжелейшем матче вырвал победу на Australian Open у Даниила Медведева, совершив камбэк с 0:2 по сетам.

Финальная встреча стала 35-й по счёту пятисетовых матчей на прошедшем турнире. Данный показатель является рекордом Открытой эры, наряду с US Open — 1983.

Отметим, Медведев в общей сложности провёл на корте на этом турнире более 24 часов. Это рекорд в истории всех турниров «Большого шлема». Финал с Синнером — четвёртый пятисетовый матч россиянина на прошедшем австралийском мэйджоре. Ранее он провёл аналогичные матчи с финном Эмилем Руусувуори, поляком Хубертом Хуркачем и Александром Зверевым из Германии.