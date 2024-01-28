«Надеюсь, мои дети смогут мной гордиться». Медведев — о трёх финалах Australian Open

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как справился с переживаниями после поражения в финале Australian Open — 2024.

«Когда я произносил речь, то говорил о том, чтобы изменить себя, меньше думать о других, больше о себе. Это очень важно, чтобы хорошо себя чувствовать, исполнять свои мечты и всё такое. Но на самом деле я не смог это сделать. Это поражение, вероятно, тоже не поможет это сделать. Но я смог обрести это состояние. Смог поднять этот уровень, стать другим человеком с другим менталитетом. Я очень буду стараться сделать всё возможным для себя, для моего разума, чтобы это поражение не повлияло на будущие турниры и сезоны, потому что это часть спорта.

Надеюсь, мои дети смогут мной гордиться, что жена сможет мной гордиться. Думаю, теннис и родительство – это всё-таки разные истории. Можно быть хорошим теннисистом, но плохим родителем. Плохим теннисистом, но хорошим родителем. Надеюсь, я смогу быть хорошим родителем и хорошим теннисистом", — сказал Медведев на пресс‑конференции.

Отметим, что для Медведева это уже третье поражение в финале Australian Open (2021, 2022, 2024).