«Очень впечатляет!» Азаренко — о победе Синнера на Australian Open

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко, победительница двух турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, отреагировала на победу четвёртой ракетки мира из Италии Янника Синнера на Открытом чемпионате Австралии — 2024.

«Мои поздравления Яннику и его команде. Каким же невероятным игроком он был, что весь его путь в прошлом году привёл его к тому, чтобы стать чемпионом турнира «Большого шлема», это очень впечатляет!» — написала спортсменка в социальной сети.

Напомним, сегодня, 28 января, Янник Синнер одержал победу в пяти сетах в финале Australian Open, обыграв третью ракетку мира из России Даниила Медведева. По ходу матча итальянец совершил камбэк: он проигрывал по партиям 0:2, однако смог перевернуть игру.