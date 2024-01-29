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Хуркач одним словом отреагировал на яркую победу Синнера над Медведевым на Australian Open

Хуркач одним словом отреагировал на яркую победу Синнера над Медведевым на Australian Open
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Польский теннисист Хуберт Хуркач одним словом отреагировал на победу итальянца Янника Синнера над представителем России Даниилом Медведевым в финале Открытого чемпионата Австралии.

«Король», — написал Хуркач в комментариях к посту Синнера в социальной сети.

Напомним, Синнер обыграл Медведева в пятисетовом матче. По ходу встречи итальянец совершил яркий камбэк. Он уступал со счётом 0:2 по партиям, однако смог изменить ход матча и одержать победу со счётом 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.

Отметим, для Медведева это поражение стало третьим на Открытом чемпионате Австралии. Ранее в решающих матчах турнира он уступал в 2021 и 2022 году.

Добавим, Хуркач в пяти сетах уступил Медведеву в четвертьфинале Australian Open.

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