«Мы преследуем Алькараса». Тренер Синнера рассказал о цели итальянца после победы на ТБШ

Австралийский специалист Даррен Кэхилл, тренер четвёртой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера, рассказал о цели своего подопечного после победы на Открытом чемпионате Австралии — 2024.

«Очень приятно наблюдать за игрой Янника, за его действиями на корте. Сейчас мы преследуем Карлоса Алькараса и продолжим это делать. Цель — достичь его уровня и превзойти его», — приводит слова Кэхилла Tennis Infinity.

Напомним, Янник Синнер в тяжелейшем матче вырвал победу на Australian Open — 2024 у россиянина Даниила Медведева, совершив камбэк с 0:2 по сетам. Итальянский спортсмен впервые сыграл в финале турнира «Большого шлема» и, соответственно, одержал первую в карьере победу на крупнейших теннисных соревнованиях.