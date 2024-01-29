«Я отдал всё, но этого было недостаточно». Медведев — о поражении в финале AO-2024

Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев обратился к болельщикам после поражения в финале Открытого чемпионата Австралии — 2024.

«Я отдал всё, но сейчас этого было недостаточно. Поздравляю Янника Синнера. Спасибо, Мельбурн! С нетерпением жду встречи с вами в следующем году», — написал Медведев на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Медведев проиграл в финальном матче соревнований в Мельбурне четвёртой ракетке итальянскому теннисисту Яннику Синнеру со счётом 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 3:6. Для Даниила это уже третье поражение в финале Australian Open (2021, 2022). Победителем прошлого розыгрыша Australian Open является первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович.