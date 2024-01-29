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18-летний россиянин Ярослав Дёмин вошёл в топ-10 чемпионской гонки ATP U21

18-летний россиянин Ярослав Дёмин вошёл в топ-10 чемпионской гонки ATP U21
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18-летний российский теннисист Ярослав Дёмин в топ-10 чемпионкой гонки ATP среди игроков U21. Скачок сразу в 16 позиций ему обеспечило выступление на трёх турнирах ITF M15 в Манакоре (Испания). На одном из них (втором по счёту) он завоевал титул.

Теннис. Гонка ATP U21

1. (+2) Цзюнчэн Шан (Китай) – 200 очков.
2. (-1) Артюр Фис (Франция) – 200 очков.
3. (-1) Якуб Меншик (Чехия) – 144.
4. Люка Ван Аш (Франция) – 138.
5. (+1) Алекс Михельсен (США) – 126.
6. (-1) Гонсало Буэно (Перу) – 53.
7. Дино Прижмич (Хорватия) – 48.
8. Мартин Павельский (Польша) – 18.
9. Якуб Ницод (Чехия) – 17.
10. (+16) Ярослав Дёмин (Россия) – 17.

Нельзя не отметить, что 8 лучших игроков по итогам года представленного рейтинга сыграют на молодёжном Итоговом чемпионате ATP в Джидде (Саудовская Аравия).

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