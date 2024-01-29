Панатта — о Синнере: достойный представитель нашей страны, у него правильные ценности

Победитель Открытого чемпионата Франции 1976 года, бывшая четвёртая ракетка мира, итальянский теннисист Адриано Панатта поделился мнением о последних успехах своего соотечественника, победителя Australian Open — 2024 Янника Синнера.

«Его подача — одна из лучших в туре. Его приём достоин сравнения с приёмом Джоковича.

Он цельный игрок, с менталитетом, который позволяет ему никого не бояться. Он остаётся спокойным в любой ситуации. Всё в голове.

В этом плане Янник напоминает мне Надаля — он не сдаётся при 1:5, он борется в первом розыгрыше в матче, как будто он последний. И самое замечательное, что он ещё не достиг потолка своих возможностей, ему всего 22 года.

Янник — достойный представитель нашей страны, у него правильные ценности: он вежливый, умный, уважительно ко всем относится, с чувством юмора, которое никогда не помешает. Он порядочный человек, никогда не выходит за рамки.

О нём говорят даже те, кто считает, что в теннис играют ложкой. Но чемпион, который несёт добро в массы, нужен всем. Его пример помогает обществу», — приводит слова Панатты портал Tennis365.

Янник Синнер стал первым в истории представителем Италии (как в мужском, так и женском одиночном разряде), которому удалось выиграть Открытый чемпионат Австралии. В финале турнира Синнер победил чемпиона US Open — 2021, третью ракетку мира россиянина Даниила Медведева, отыгравшись с 0:2 по сетам (3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3).