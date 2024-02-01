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Синнер: родители привили мне такое мышление: если чего-то хочешь, ты должен работать

Синнер: родители привили мне такое мышление: если чего-то хочешь, ты должен работать
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Чемпион Australian Open – 2024, четвёртая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о менталитете, привитом родителями.

«Нет никаких секретов успеха. Достичь цели можно, если хорошо работать. Возможно, я работаю больше других, но знать этого наверняка не могу. Я знаю только то, что делаю сам. Я профессионал и это тоже качество. Проснувшись утром, первое, о чём я думаю, что мне нужно потренироваться.

Мои родители привили мне такое мышление: если ты чего-то хочешь, ты должен работать, чтобы это заслужить. Мой отец по-прежнему готовит, родители по-прежнему работают, и это мне в них нравится. В их отношении ко мне ничего не изменилось. Надеюсь, мой отец сможет приехать на пару турниров, может быть, в Индиан-Уэллс, где мы сможем снять дом и проводить время вместе», — приводит слова Синнера Tennis 365.

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