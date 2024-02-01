Синнер: не поеду на фестиваль в Сан-Ремо. Очень плохо пою, танцую ещё хуже

Чемпион Australian Open – 2024, четвёртая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер сообщил, что не планирует посещать музыкальный фестиваль в Сан-Ремо, который пройдёт с 6 по 10 февраля. Итальянский спортсмен получил приглашение стать почётным гостем мероприятия.

«Я не поеду в Сан-Ремо, уже буду работать. К тому же я очень плохо пою, танцую ещё хуже. В Мельбурне меня пытались заставить исполнить йодль. Давайте забудем об этом. Мне нужно играть в теннис, работа ещё не завершена», — приводит слова Синнера Corriere della Sera.

Напомним, 22-летний Синнер стал первым в истории представителем Италии (как в мужском, так и в женском одиночном разряде), которому удалось выиграть Открытый чемпионат Австралии.