Синнер: мне не нравятся соцсети, там нельзя увидеть правду. Без них я живу гораздо лучше

Чемпион Australian Open – 2024, четвёртая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о своём отношении к социальным сетям.

«Я всегда советую молодым людям быть осторожнее с социальными сетями, потому что там транслируется ложь. Люди говорят, что у них фантастическая жизнь, хотя на самом деле всё может быть далеко не так хорошо. Мне не нравятся соцсети, потому что я не считаю, что там можно увидеть правду. Честно говоря, без них я живу гораздо лучше — и продолжу в том же духе», — сказал Синнер на пресс-конференции в Риме.

Напомним, Синнер завоевал первый титул чемпиона турнира «Большого шлема» на Открытом чемпионате Австралии — 2024. В финале соревнований итальянец обыграл российского теннисиста Даниила Медведева.