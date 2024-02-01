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Синнер: мне не нравятся соцсети, там нельзя увидеть правду. Без них я живу гораздо лучше

Синнер: мне не нравятся соцсети, там нельзя увидеть правду. Без них я живу гораздо лучше
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Чемпион Australian Open – 2024, четвёртая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о своём отношении к социальным сетям.

«Я всегда советую молодым людям быть осторожнее с социальными сетями, потому что там транслируется ложь. Люди говорят, что у них фантастическая жизнь, хотя на самом деле всё может быть далеко не так хорошо. Мне не нравятся соцсети, потому что я не считаю, что там можно увидеть правду. Честно говоря, без них я живу гораздо лучше — и продолжу в том же духе», — сказал Синнер на пресс-конференции в Риме.

Напомним, Синнер завоевал первый титул чемпиона турнира «Большого шлема» на Открытом чемпионате Австралии — 2024. В финале соревнований итальянец обыграл российского теннисиста Даниила Медведева.

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