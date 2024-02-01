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«Было очень тяжело». Мама Руне — о поражении сына в финале «Мастерса» в Риме от Медведева

«Было очень тяжело». Мама Руне — о поражении сына в финале «Мастерса» в Риме от Медведева
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Анеке Руне, мама и менеджер седьмой ракетки мира, датского теннисиста Хольгера Руне, рассказала о переживаниях сына после поражения в финале турнира серии «Мастерс» в Риме в 2023 году от российского спортсмена Даниила Медведева.

«Он был сильно опечален. Это было тяжело. Для Хольгера это было очень эмоциональное поражение. Победа над Джоковичем до этого была очень важной для Хольгера, он пережил массу эмоций. Уступить в финале, в котором ты мог сыграть иначе, очень тяжело. Это эмоции с двух разных концов спектра, но и те, и другие важны как урок на будущее», — приводит слова Анеке Руне пресс-служба ATP.

Напомним, Руне проиграл Медведеву со счётом 5:7, 5:7. В четвертьфинале турнира в Риме датчанин победил серба Новака Джоковича в трёх сетах.

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